Elke Kahr zu Russland: „Sind meilenweit entfernt“

So uneitel Kahr auch ist, ist sie als Kommunistin trotzdem eine polarisierende Figur: „Das Einzige, was mir an meinem Job aktuell keine Freude bereitet, ist, dass ich dauernd erklären muss, dass wir als KPÖ in Graz nichts mit dem zu tun haben, was heute in Nordkorea oder Russland passiert. Wir sind meilenweit davon entfernt, und das müsste mittlerweile wirklich schon allen klar sein.“