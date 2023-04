Weiterer Meilenstein beim „Grünen Deal“ in der EU

„Große Säule unserer aktuellen Gesetzgebungsperiode abgeschlossen“

Diese Woche wurden fünf der zwölf Gesetze im Parlament in Brüssel beschlossen: Der CO2-Grenzausgleichsmechanismus, der Sozial- und Klimafonds sowie drei Gesetze mit dem Schwerpunkt auf Emissionshandelssystemen in der See-, Schiff- sowie Luftfahrt. So müssen etwa Flugzeuge und Schiffe in großen Häfen und Flughäfen Zugang zu sauberem Strom haben und dem an Flughäfen in der EU angebotenen Turbinenkraftstoff nach und nach mehr nachhaltige Flugkraftstoffe beigemischt werden.