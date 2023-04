Bürgerinitiative will OSG-Bauprojekt verhindern

In Pinkafeld wandten sich Anrainer und Projektgegner an die Volksanwaltschaft, um den Bau von Reihenhäusern in einem „Naherholungsgebiet“ zu torpedieren. Obwohl der Bau vor zwei Jahren im Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, fordert die Bürgerinitiative nun eine Flächenrückwidmung und einen „Grundstückstausch“.