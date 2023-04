„Aufsichtsrat“ der Kirche besteht seit 900 Jahren

„Wertvolle Akzente in Bildung und Kultur, im karitativen und sozialen Bereich, aber auch in der Gestaltung des öffentlichen und politischen Lebens“ habe das Domkapitel in den vergangenen 900 Jahren gesetzt und setze sie weiterhin, so Dompropst Engelbert Guggenberger beim Festakt im Klagenfurter Dom. Im Alltag des kirchlichen Lebens falle das Domkapitel, abgesehen von seiner liturgischen Tracht, nicht sonderlich auf. Es verrichte, so Guggenberger, „vergleichbar einem Aufsichtsrat seine Arbeit eher im Hintergrund des Geschehens“.