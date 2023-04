Kindergarten-Wirrwarr in Hallein hat ein Ende

93 Kinder warten auf einen Betreuungsplatz

Und doch warten 93 Eltern immer noch auf einen Kindergartenplatz in Salzburgs zweitgrößter Stadt. „Die Warteliste ist lang“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Nun zeichnet sich eine Lösung ab: Anders als gedacht kann die Stadtgemeinde die Räumlichkeiten der „Kindervilla“ doch weiterhin nutzen. Gespräche mit dem Vermieter verliefen erfolgreich. „Wir haben ein halbes Jahr verhandelt“, sagt Stangassinger. Das Ergebnis: Die „Kindervilla“ bleibt zumindest 20 Jahre weiter bestehen. Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Mietpreis von knapp 156.000 Euro. Zudem stehen in den altehrwürdigen Räumlichkeiten umfassende Sanierungsarbeiten an. Geschätzte Kosten: mindestens 750.000 Euro.