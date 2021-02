Kindergarten schließt: 91 Kinder verlieren Platz

„Es ist skandalös, die setzen einfach alle Kinder auf die Straße.“ Bernhard Reschreiter ist sauer. Der Vater bekam am Freitag wie viele andere Eltern, die ihre Sprösslinge in der Halleiner Kindervilla betreuen lassen, die unerwartete Hiobsbotschaft mitgeteilt. Das Hilfswerk schließt mit Ende August die Betreuungseinrichtung. 91 Kinder verlieren damit ihren Platz – ebenso 16 Pädagoginnen. Besonders bitter: Die Anmeldefrist für einen Platz in den städtischen Kindergärten ist bereits Ende Jänner abgelaufen. „Mir soll wirklich keiner erzählen, dass man uns Eltern da nicht früher informieren hätte können“, ist Reschreiter außer sich.