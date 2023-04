Teichtmeister immer noch nicht vor Gericht

Es sind unfassbar tiefe Abgründe, die sich in Sachen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch im sogenannten Darknet - ein versteckter Teil des Internets, unsichtbar für alle, die per Standard-Browser unterwegs sind - auftun. Eine aktuelle Umfrage unter Internet-Usern fördert erschreckende Zahlen zutage. Laut der „Help us to help you“-Befragung einer finnischen Kinderschutzorganisation unter 22.500 anonymen Personen, darunter auch 1079 deutschsprachige User (!), sei das Zusammenspiel von Kinderporno-Konsumation sowie der tatsächlichen Kontaktaufnahme mit einem Kind belegt (siehe Grafik oben).