Mädchen (11, 14) missbraucht: Burschen schuldig

Angeklagter beim Dealen erwischt

An sich wäre bereits am 4. April gegen den 17-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs Jugendlicher verhandelt worden - er blieb jedoch der Verhandlung fern. Im Unterschied zum älteren Verdächtigen saß der 17-Jährige zunächst nicht in U-Haft. Allerdings wurde er nur eine Woche später, am 11. April, nahe des Keplerplatzes beim Drogendealen erwischt, sodass er nun in Haft genommen und dieses Mal vorgeführt und verurteilt zu werden.