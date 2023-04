Unter Neo-Coach „purzeln die Kilos“ bei Thiem

„Hohe Umfänge sind das, was ich jetzt brauche.“

So macht Thiem auf dem Platz wieder einen fitteren Eindruck, legt nach kurzen Matches wie nach seinem Aus in Monte Carlo oder nun in München, als er zum Start nach 44 Minuten von einer Aufgabe profitierte, Extraschichten ein. Thiem: „Hohe Umfänge sind das, was ich jetzt brauche.“