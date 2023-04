Namasté! Yoga-Urlaube werden immer beliebter

Phuket, Nepal, Südafrika – Yoga-Reisen kann man überall machen. Immer öfter wird die Grüne Mark aber zur Destination für Reisende, die Ausgleich und Ruhe suchen. „In der Corona-Zeit hat man gesehen, wie schön unsere Heimat und wie hoch das Niveau in der Hotellerie ist“, sagt Eva-Maria Flucher. Die Südsteirerin aus Straden bietet auf dem dortigen familiären Gemüsebauernhof genauso Yoga an wie in Asien und Afrika. „Gerade für Einsteiger kommen Reisen in der Steiermark gut an, weil die Hürde nicht so groß ist. Und das Yogaklientel denkt auch nachhaltig.“