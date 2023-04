„Bevölkerungslücke nicht mit Ausländern füllen“

Diese Entwicklung hat natürlich negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und das Pensionssystem. Lollobrigida erklärte am Dienstag bei einem Gewerkschaftertreffen in Rom: „Der Weg besteht darin, ein Wohlfahrtssystem aufzubauen, das es den Menschen ermöglicht, zu arbeiten und Familien zu gründen. Wir dürfen nicht der Idee des ethnischen Ersatzes nachgeben: Die Italiener bekommen weniger Kinder, also ersetzen wir sie durch Ausländer.“ Das sei nicht der richtige Weg, so der Spitzenpolitiker der postfaschistischen Regierungspartei Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens).