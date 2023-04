Lawrow hat „Interesse an schnellem Kriegsende“

Gleichzeitig betonte Lawrow: „Wir sind natürlich daran interessiert, dass der Ukraine-Konflikt so schnell wie möglich endet.“ Sein brasilianischer Amtskollege Mauricio Vieira bekräftigte das Interesse seines Landes an einer friedlichen Lösung und kritisierte Sanktionen gegen Russland: „Solche Maßnahmen haben negative Auswirkungen vor allem auf die Wirtschaft in Entwicklungsländern.“ Brasilien hängt als einer der weltweit führenden Agrarproduzenten von Düngemitteln aus Russland ab.