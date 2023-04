1964: Eröffnung des Wien-Wahrzeichens Donauturm

Die 1960er-Jahre stehen in Österreich ganz im Zeichen des Fortschritts: Das Wirtschaftswunder beflügelt Kunst, Kultur und Architektur und innovative Technologien sind auf dem Vormarsch. So ist es wenig überraschend, dass man ausgerechnet damals mit dem Bau des Donauturms beginnt. Der Grundstein für den Turm nach Plänen des Wiener Architekten Hannes Lintl wird im Oktober 1962 gelegt. Das neue Bauwerk soll das Herzstück des Donauparks werden, den man anlässlich der geplanten Internationalen Gartenschau anstelle eines verwahrlosten Geländes am Donauufer anlegen lässt.