Könnte Mikl-Leitners Wahl angefochten werden?

„Das wäre eine Frage, die der Verfassungsgerichtshof klären müsste“, so Stöger. Die Landtagsdirektion verwies auf die Geschäftsordnung des Landtages. Die FPÖ hatte angekündigt, ungültig zu stimmen, um so in der konstituierenden Sitzung am 23. März die Wahl von Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau zu ermöglichen. 24 von 41 gültigen Stimmen bekam die schwarze Frontfrau damals. Insgesamt gibt es 56 Abgeordnete. FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer erhielt als Landeshautpfrau-Stellvertreter 25 von 44 gültigen Stimmen.