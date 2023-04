Doppeltorschütze Sabitzer: „Enttäuschung pur!“

„Wenn do 2:0 führst, Chancen auf mehr Tore hast, das Spiel klar kontrollierst und dann so billige Tore erhältst, dann tut das natürlich weh. Das war nicht, was wir wollten“, so Sabitzer. Für ihn ist klar, dass die Mannschaft es verabsäumte, mit dem 3:0 alles klarzumachen. „Wir müssen das Spiel killen“, meinte der ÖFB-Legionär: „Wir müssen das dritte Tor machen, dann fahren wir mit einer guten Position nach Sevilla. Dann haben wir die Partie leider in den letzten Minuten hergeschenkt.“