Spektakuläre Rekonstruktion für den guten Zweck!

Kutsche als nachhaltiges Mietobjekt für karitative Zwecke

Gery Keszler und seinem Verein LIFE+ ist es ein besonderes Anliegen, dies als ein nachhaltiges Projekt umzusetzen. Die Kutschenreplik des Krönungswagens von Kaiser Joseph II ist daher nicht nur das Highlight der Show „Austria for life“, sondern sie wird nach der Benefizshow an das Kunsthistorische Museum übergeben und in den Komplex der Wagenburg eingestellt, um Einnahmen für karitative Zwecke zu lukrieren: die voll funktionsfähige Replik wird als nachhaltiges Mietobjekt bei Ausstellungen und Filmproduktionen zum Einsatz kommen. Die künftigen Mieteinnahmen gehen zu 50% an Hilfsprojekte des Vereins LIFE+ und zu 50% an das Kunsthistorische Museum.