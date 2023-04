Natur-Kick auf den Fassaden der Stadt

In der Ausstellung im UKH präsentieren sie sowohl ein neun Meter langes Fries für Indoor und zeigen kleinere Leinwände, die man sich auch ins Wohnzimmer hängen könnte. Zu ihren nächsten Projekten von „Video.Sckre“ zählen u.a. private Aufträge für Fassaden- und Wandgestaltungen in Bayern und der Region in und um Linz.