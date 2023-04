„Uns geht die Luft noch lange nicht aus!“

Der (Noten-)Schlüssel zum Erfolg: Den Taktstock in die Hand nehmen und in der Blasmusik neue Impulse setzen! Am Rande des zweitägigen Symposiums „Bevor die Luft ausgeht“ auf Burg Schlaining sorgten Landesrätin Daniela Winkler, Haydn-Kons-Direktor Gerhard Krammer, Geschäftsführer Franz Steindl, Militärkommandant Gernot Gasser und Oberst Hans Miertl, Kapellmeister der Militärmusik, für frischen Wind.