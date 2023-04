Stallone bis Usher: Grazer tätowiert alle Stars

Begonnen hat alles 1987 in Graz. In der Steinfeldgasse hat Mario Barth seinerzeit das erste legale Tattoo-Studio Österreichs eröffnet. „Immer, wenn ich zu Hause bin, fahre ich dort vorbei und sage einmal laut Danke“, lächelt der heute 56-Jährige. Und er erinnert sich zurück an eine Zeit, als die damals nur mäßig bunte Körperverzierung für die breite Masse ein noch eher fremdes, nach gefährlicher Halbwelt duftendes Aroma verströmte.