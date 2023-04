Wüthrich-Comeback: „Komme noch stärker zurück!“

Kapitän Stefan Hierländer, der gegen den LASK angeschlagen ausgewechselt worden war, zog im Regen einsam seine Runden. Beäugt von Sportchef Andreas Schicker, der mit Regenschirm bewaffnet das Geschehen beobachtete und mit Zaungast Christian Peintinger fachsimpelte. Doch der graue Vormittag hatte auch etwas Erhellendes: Gregory Wüthrich war mit von der Partie! Der Abwehrchef, der sich am 19. März gegen Tirol eine Wadenverletzung zugezogen hatte, steht vor dem Comeback. „Ich bin Anfang der Woche in das Mannschaftstraining eingestiegen“, erzählt der Schweizer, der seine Einheit nach einer Stunde beendete. Sicher ist sicher. „Die Entscheidung, ob ich in Klagenfurt schon dabei sein werde, fällt Samstag beim Abschlusstraining. Wir werden aber kein unnötiges Risiko eingehen. Wir haben ja keinen Stress.“