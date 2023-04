74-jährige Betrügerin wurde in U-Haft genommen

Dabei teilte sie dem Pensionisten mit, dass ihm ein gemeinsamer Bekannter, der Ende 2019 verstorben war, eine Eigentumswohnung vererbt habe. Aus diesem Grund müsse er diverse Zahlungen für Notar, Gericht, Anwalt, Betriebskosten, etc. an sie leisten. In Wirklichkeit hatte der gemeinsame Bekannte die Eigentumswohnung der Beschuldigten vererbt, welche sie bereits aber im Juni 2020 wieder weiterverkauft hatte. Die Beschuldigte wurde nach der Einvernahme in den Abendstunden des 13. April in die Justizanstalt Linz eingeliefert.