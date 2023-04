Selenskyj lobt Schlagkraft ukrainischer Waffen

Ein Jahr ist es her, dass das russische Kriegsschiff Moskwa versenkt wurde - zum Jubiläum hat nun der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Schlagkraft eigener Raketen gelobt. Raketen vom Typ Neptun hätten vor einem Jahr am 13. April gezeigt, wie professionell der militärisch-industrielle Komplex der Ukraine arbeite, sagte Selenskyj in einer am Donnerstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft.