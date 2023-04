Ab auf die Insel? England-Klub lädt Nagelsmann ein

Nur eine Übergangslösung

Derzeit hat Frank Lampard beim FC Chelsea, der sich am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League Real Madrid mit 0:2 geschlagen geben musste, das Sagen. Nur eine Übergangslösung - spätestens im Sommer soll ein neuer Coach her. Neben Nagelsmann und Enrique werden auch Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane und Jose Mourinho mit den „Blues“ in Verbindung gebracht.