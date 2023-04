Absage an die Freiheitlichen

So bekam der unter dem früh verglühten türkisen Publikumsliebling Sebastian Kurz in die Regierung aufgestiegene Nehammer eine überraschend emotionale Abrechnung mit der FPÖ von Wilfried Haslauer zu hören. Vor allem mit der wüsten Plakatkampagne, die einen Ansturm illegaler Ausländer herbeifantasiert, sieht der Landeshauptmann sämtliche Toleranzgrenzen überschritten. Da kann der Kanzler, wenn er wieder in Wien ist, auch mit seinem Innenminister ein ernstes Wort reden, ob man einer Politik der Angst nicht auch selbst den Boden bereitet.