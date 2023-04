Tridonic-Betriebsrätin lehnt Vergleich bislang ab

Im Rechtsstreit zwischen dem Dornbirner Leuchtenhersteller Tridonic und der Betriebsratsvorsitzenden des Unternehmens steht am Freitag die zweite Runde an. Dieses Mal sind die Zeugen am Wort. Tridonic wirft der Betriebsrätin „Verleumdung“ und „Ehrverletzung“ vor. Sie soll fälschlicherweise behauptet haben, von der Werksleiterin gestoßen worden zu sein. Das Unternehmen brachte bei Gericht noch weitere Anschuldigungen vor. So werden der Betriebsrätin diverse arbeitsrechtliche Verfehlungen vorgeworfen. Die Beschuldigte streitet jedoch sämtliche Vorwürfe ab.