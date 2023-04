USA suchen Maulwurf nach Leak von Geheimpapieren

Geschätzte russische Verluste waren in Akten unerwartet gering

Seit Bekanntwerden des Lecks hat Reuters mehr als 50 als „geheim“ und „streng geheim“ eingestufte Dokumente durchgesehen, die auf Internet-Plattformen veröffentlicht wurden. Dabei fällt unter anderem auf, dass Zahlen zu geschätzten russischen Verlusten in der Ukraine unerwartet gering waren. Auch ist nicht klar, warum mindestens ein Dokument als „nicht klassifiziert“ gekennzeichnet ist, obwohl es streng geheime Informationen enthält. Einige Dokumente haben den Vermerk „NOFORN“, was bedeutet, dass sie nicht an ausländische Staatsangehörige weitergegeben werden dürfen.