THC legal? Krone-Leser: „Jugendschutz notwendig!“

In Deutschland soll Cannabis legalisiert werden - zumindest teilweise. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht von einer Drogenpolitik „mit klaren Grenzen“. Könnte die Legalisierung bei uns folgen? Auch wenn das Thema in der österreichischen Politik momentan keine Aufmerksamkeit bekommt, gibt es in unserer Community rege Diskussionen!