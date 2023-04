SpaceX: Österreichischer Satellit muss noch warten

Das teilte das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) am Mittwoch mit. Das ÖWF hat die wissenschaftliche Leitung des u.a. an Bord der Rakete befindlichen Minisatelliten ADLER-2 inne. Finanziert wird die Sonde von der oberösterreichischen Findus Venture GmbH, gebaut von der vom Österreicher Peter Platzer geführten US-Technologiefirma Spire Global. Der neue Minisatellit ist rund doppelt so groß wie der nur 10x10x30 Zentimeter große ADLER-1, der sich seit mehr als einem Jahr im All befindet. In seine ebenfalls in rund 500 Kilometern Höhe befindliche Erdumlaufbahn wird ADLER-2 von der Vandenberg Space Force Space Base im US-Staat Kalifornien aus befördert.