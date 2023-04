Reihenweise weitere Mordfälle

Am Montag, 17. 4., obliegt es zunächst Philipp Hochmair, Andreas Guenther und Jaschka Lämmert in „Blind ermittelt - Tod im Weinberg“ (20.15, ORF 1), den auf offener Straße entführten 22-jährigen Sohn (Julian Waldner) einer Grinzinger Winzerfamilie zu finden. Fritz Karl stellt als Onkel das Lösegeld in Millionenhöhe auf, Nina Kronjäger will als Mutter jedoch die Polizei heraushalten.