Kraftquelle Kultur: Festival an zwölf Orten

Zeitgleich ist man am 30. 4. an drei Orten miteinander „Über Berge verbunden“: in Diex, am Hemmaberg und am Kömmelgupf. Kultur, Gesellschaft und Demokratie sind die Themen bei den Kuppelgesprächen, bei denen Besucher in Völkermarkt (3. 5.), Villach (5. 5.) und Hermagor (6.5.) mitreden. „Darf ich bitten!“ heißt es am 5. Mai in Villach.