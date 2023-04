Echt teuflisch! Brandaktuelle Hexenverfolgung

Roman Schmidt versteht die Neufelder Welt nicht mehr. 800 Euro hat der Wirt in die Hand genommen, um noch mehr Gäste in seinen Heurigen zu locken, der in Neufeld an der Leitha auf der Nebenfahrbahn hinter einer Tankstelle versteckt liegt. Ein Kunstschlosser hatte die zwei 170 Zentimeter hohen Hexen aus poliertem Eisen angefertigt, die in der Nacht auf 8. April gestohlen wurden - nach nur neun Tagen Lebenszeit. Dabei hatte Schmidt, wohl in einer Vorahnung, nach dem Aufstellen extra die Schrauben abgefeilt.