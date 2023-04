Wann ist die richtige Zeit zum Reifenwechseln?

Der April macht was er will – so senkt er laut GeoSphere Austria auch die Schneefallgrenze in Oberösterreich am kommenden Wochenende auf rund 600 Meter. Dem ÖAMTC zufolge ist es daher besonders in höheren Lagen noch nicht ratsam, auf Sommerreifen zu wechseln. Dieter Lepschy, Techniker des Mobilitätsclubs: „Solange die morgendlichen Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunktes liegen, sollte man lieber noch nicht umstecken.“