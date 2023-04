Stich des Glaubens: Tätowier-Aktion in Wien

Dabei sind Tätowierungen an sich seit Jahrhunderten in der christlichen Tradition verankert. Sie spielen in vielen Teilen des Christentums eine Rolle, z.B. bei den Kopten in Ägypten oder den eritreischen Christen. In Ägypten und dem Heiligen Land kann man die ersten belegten christlichen Tätowierungen bis ins sechste bzw. siebente Jahrhundert zurückverfolgen.