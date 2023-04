ORF holt nach Sarkissova wieder Ballerina in Jury

Spezialistin für zeitgenössischen Tanz

Rebecca Horner war als schauspielender Kinderstar in diversen Filmen zu sehen, entschied sich jedoch früh für die Tanzkarriere. Nach ihrer Ausbildung an der Ballettschule der Wiener Staatsoper wurde sie 2007 an das Ballett der Wiener Staatsoper und Volksoper verpflichtet. Seit 2017 ist die gebürtige Wienerin mit jamaikanischen Wurzeln Solotänzerin des Wiener Staatsballetts.