Mann trat Polizeibeamten gegen den Kopf

Nach einer Schlägerei am Montagnachmittag bei einer Tankstelle in Bregenz hat die Polizei einen amtsbekannten 32-Jährigen und eine 23-Jährige festgenommen. Die an der Rauferei beteiligten Personen waren noch vor dem Eintreffen der Beamten geflüchtet. Als die Polizisten wenig später das Paar in der Nähe der Tankstelle ansprachen, eskalierte die Situation. Der 32-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv. Als er deswegen festgenommen wurde, ging die Frau auf die Beamten los.