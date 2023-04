Verstappen: Das war sein peinlichster F1-Moment

Was war geschehen? „Ich habe auf Platz fünf oder so gelegen und mein Ingenieur hat gesagt ‚Push, Push‘. Dann gehst du davon aus, dass du in dieser Runde an die Box kommst. Deswegen habe ich Gas gegeben“, erinnert sich Verstappen. Als er wenige Momente später in die Boxengasse einbog, musste er realisieren, dass er nie aufgefordert worden war, zum Reifenwechsel zu fahren.