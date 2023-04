Perez plaudert über Verhältnis zu Max Verstappen

Extrapunkt gestohlen

Zum Hintergrund: Vergangenes Jahr hatte sich Verstappen in Brasilien geweigert, Perez vorbeiziehen zu lassen („Ihr kennt den Grund“, Funk an die Box), was dem 33-Jährigen letztlich Platz zwei in der Fahrer-WM kostete, in Saudi-Arabien schnappte der Niederländer seinem Teamkollegen zudem vor wenigen Wochen in der letzten Runde den Extrapunkt für die schnellste Rundenzeit weg.