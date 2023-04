Prinzessin Stephanie: So heißt ihre Enkeltochter

Bereits am 4. April sind Louis Ducruet und seine Ehefrau Marie zum ersten Mal Eltern geworden. Jetzt machte das Paar die Geburt ihrer Tochter öffentlich und veröffentlichte auf Instagram ein erstes Babyfoto des Mädchens. Zu sehen sind auf der Aufnahme die Beine der Kleinen, die in den Armen ihres Papas liegt. Zu sehen ist auch das Bändchen, auf dem Name und Geburtsdatum des royalen Nachwuchses vermerkt ist.