Sehr schlechte Noten für Innsbrucker Stadtpolitik

Das Klima in der Innsbrucker Stadtpolitik ist mehr als vergiftet. Das sagt nicht nur die „Krone“, sondern das sieht mittlerweile auch ein Großteil der Bewohner so. 41 Prozent der Innsbruckerinnen und Innsbrucker sind mit der politischen Arbeit in der Innsbrucker Stadtregierung gar nicht, weitere 21 Prozent weniger zufrieden. Das geht aus einer von der „Krone“ bei IMAD in Auftrag gegebenen Studie hervor.