So viel kostet die Innsbrucker Stadtpolitik

Wird Stadtsenat vergrößert?

Theoretisch könnte der Stadtsenat nach der nächsten Wahl auf 9 Sitze vergrößert werden. Was notwendig werden könnte, um eine stabile Regierung bilden zu können. Hier werden die Fraktionen Farbe bekennen müssen, was zumutbar ist und was nicht. Ebenso, was die längst überfällige Abschaffung der nicht-amtsführenden Stadträte betrifft.