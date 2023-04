Neue Wechsel-Spekulationen um F1-Star Hamilton

Ein Landsmann heizt die Gerüchteküche an! Ex-Rennfahrer Johnny Herbert, der unter anderem 1995 an der Seite von Legende Michael Schumacher bei Benetton fuhr, äußert sich zur Zukunft von Hamilton. „Ich nehme an, es kommt darauf an, was bei Mercedes passiert“, so Herbert gegenüber dem englischen „Standard Sport“. „Können sie das Blatt noch wenden?“