Crosby erreicht gegen Red Wings 1500-Punkte-Marke

Sidney Crosby hat in der NHL einen weiteren Meilenstein geschafft: Die lebende Legende der Pittsburgh Penguins schrieb am Samstag beim 5:1-Auswärtserfolg gegen die Detroit Red Wings zwei Tore und eine Vorlage an und erreichte damit als 15. Spieler die Marke von 1500 Punkten in der nordamerikanischen Eishockey-Liga.