„All die Migranten schon in Nordafrika stoppen“

Einmal mehr beklagt OÖVP-Politiker Florian Hiegelsberger „die absurden Zustände in der europäischen Migrationspolitik“. Denn laut aktueller Zahlen der UNO-Organisation IOM kommt ein Fünftel der (illegalen, wie Hiegelsberger betont) Migranten nach Europa heuer aus Tunesien und Ägypten – also aus Urlaubsländern der Europäer. Sein Schluss daraus: „Dies zeigt, dass bei einem großen Teil der Flüchtlinge ganz andere Motive im Vordergrund stehen als Schutz und Todesangst.“ Daher müsse die EU rasch zu den Grundprinzipien von Asyl zurück, „damit wir jenen helfen können, die wirklich unseren Schutz vor Verfolgung benötigen“, so Hiegelsberger. Darüber hinaus gehende Migranten müssten konsequent gewiesen werden. „Die EU muss sich selbst wieder ernst nehmen“, so Hiegelsberger. Der ÖVP-Landesgeschäftsführer fordert unter anderem, dass Asylverfahren nur mehr in EU-Zentren entlang der Außengrenze oder in kooperationsbereiten Drittstaaten durchgeführt werden.