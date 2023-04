„Festung Salzburg“ darf im Finale nicht fallen

Ein großer Trumpf: Die famose Heimserie mit zuletzt 16 Eisarena-Siegen am Stück. Salzburg-Trainer McIlvane weiß aber auch: „Wir werden ein höheres Level brauchen als in Bozen.“ Also physisch noch mehr dagegenhalten, vorm Gegnertor effektiver und effizienter auftreten. Stürmer Troy Bourke: „In der Finalserie ist es nicht mehr so einfach, Tore zu machen. Wir können in einigen Momenten noch smarter spielen und mehr Härte an den Tag legen.“