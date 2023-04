Masha nach kriegskritischer Zeichnung bei Mama

Brief von Vater: „Frag nach deinem Papa“

Seit seiner Festnahme in Belarus ist Alexej Moskaljow nicht mehr gesehen worden. Die Bürgerrechtsorganisation OWD-Info veröffentlichte aber am Donnerstag einen kurzen Brief des 54-Jährigen an seine Tochter, der von seinem Anwalt weitergeleitet wurde. Auf dem hastigen gekritzelten Zettel bittet Moskaljow seine „Maschenka“ durchzuhalten - es gebe Menschen, „die nach Möglichkeiten suchen, dir zu helfen“. Sie solle zustimmen, wenn Verwandte das Sorgerecht für sie beantragen wollten. „Das ist besser, als in einem Waisenhaus zu sein.“ Dann schreibt er seiner Tochter noch: „Wenn du zum Gericht gebracht wirst, frag nach deinem Papa. Bitte den Richter mit Nachdruck darum.“