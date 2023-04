Tote Frau in Wien: Freund aus Haft entlassen

Nachdem am Dienstag eine Frau tot in einer Wohnung in Wien-Ottakring aufgefunden wurde, ist der Freund des Opfers nun wieder aus der Haft entlassen worden. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, Donnerstagnachmittag mit. Er stand zuerst im Verdacht, mit dem Tod der Frau in Verbindung gestanden zu sein.