Schnabeltier-Spaziergang kommt Australier teuer

Festnahme, als Mann in Zug stieg

Der Mann sei mit dem Tier in der Hand spazieren und einkaufen gegangen und habe es dabei Passanten gezeigt, berichtete der Sender 9 News am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Als er einen Zug bestieg, wurde er von Sicherheitskräften festgenommen. Dem Verdächtigen droht eine Geldstrafe bis zu 430.000 australischen Dollar (264.000 Euro).