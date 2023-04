Warnung vor Wolf war Aprilscherz der Nachbarn

Wanderer beschwerten sich über „Panikmache“

Das fand nicht überall Anklang, lokale Medien berichteten über Wanderer, die sich über die „Panikmache“ beschweren. Der Schönauer Bürgermeister Herbert Haunschmied (ÖVP) erfuhr erst durch Anrufe von dem „Schilderwald“ am Waldrand: „Ich kenne den Bauern sehr gut. Er zeigt mir beim Frühschoppen am Sonntag regelmäßig Fotos von einem Wolf, der sich bei ihm am Grund herumtreibt. Wie ich aus Vorgesprächen weiß, macht er sich einfach Sorgen um die Haftungsfrage, falls etwas passieren sollte.“ Der Mühlviertler Ortschef suchte das Gespräch mit dem besorgten Landwirt.