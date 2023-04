Wer ärmer ist, lebt um bis zu acht Jahre kürzer

Wer in armen Bezirk wohnt, stirbt früher

Auch die Daten der durchschnittlichen Lebenserwartung in Kombination mit dem durchschnittlichen Nettolohn nach Wiener Wohnbezirken zeichnen ein klares Bild. Die höchste Lebenserwartung haben Menschen, die im 1. Bezirk leben, mit 82,7 Jahren. Im Durchschnitt verdient man in der Inneren Stadt 2470 Euro netto im Monat.