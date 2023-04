Fastentücher als neue Segel für die Hoffnung

„Blick ins Universum“

Auch andere Pfarren setzen mit modernen Fastentüchern Statements. In der spätgotischen Stadtpfarrkirche in Eferding hängt der „Blick ins Universum“ der Künstlerin Caroline Heider. „Das große Bild regt an, das eigene Leben in Relation zum Weltall zu reflektieren, dem großen Gefüge, in dem sich der Mensch bewegt“, sagt Martina Gelsinger vom Kunstreferat der Diözese.